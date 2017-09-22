Katar, Esed rejimine müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrı yaptı

Katar, Suriye'deki Esed rejimine, krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye alması yönünde çağrıda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada, bu ülkede gerek rejim gerekse DEAŞ eliyle ihlallerin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası insan hakları kanunlarının çiğnenmesine son verilmesi gerektiğini belirten Al Sani, rejimi halkın canını hiçe saymaktan vazgeçmeye ve krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye almaya çağırdı.

Al Sani, Suriye konusundaki uluslararası soruşturma komisyonunun son raporunun, geçen nisan ayında İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısından rejimin sorumlu olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Uluslararası toplumu, adalet ve Suriye'de suç işleyenlerin hesap vermesi ilkesini uygulamaya çağıran Al Sani, krizin çözümü ve siyasi geçişin sürdürülmesi için bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Al Sani, ülkesinin 2012 yılındaki Cenevre 1 görüşmeleri ile BM Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda siyasi çözüme varılmasını hedefleyen çalışmaları desteklediğini belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin Cenevre'dekilerin alternatifi olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Al Sani, Cenevre müzakerelerinin en kısa zamanda başlaması çağrısında da bulundu.

Suriye'de savaşın tahrip ettiği altyapı ve kurumların yeniden inşası süreci için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Al Sani, bunun sürdürülebilir siyasi geçişe götürecek güvenilir bir siyasi süreci zorunlu kıldığı görüşünü aktardı.

Katar'ın, krizin başından bu yana Suriye'ye insani yardımlarını esirgemediğine değinen Al Sani, Suriye'ye komşu ülkelere de mültecileri ağırladıkları için teşekkür etti ve uluslararası topluma bu ülkelere destek vermesi yönünde çağrı yaptı.