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Katar ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'Suriye dünya üzerindeki en kötü insani felaketlerden biri halini almaya başladı.' değerlendirmesinde bulundu.

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Suriye, dünya üzerindeki en kötü insani felaketlerden biri halini almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının bedelini Katar'ın ödemesi gerekir." şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Suriye dünya üzerindeki en kötü insani felaketlerden biri halini almaya başladı. Suriye uluslararası toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır." ifadelerini kullanan Al Sani, krize siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın önceki günkü haberinde, Dışişleri Bakanı Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerine işaret ederek, Katar'ın Suriye'deki ABD askerleri için bedel ödemek zorunda olduğunu söylemişti.

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