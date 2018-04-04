Katar'dan uluslararası topluma 'Filistin halkını koruyun' çağrısı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl eylem düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesini ve savunmasız halka orantısız güç kullanmasını kınadı.

Bakanlar Kurulu toplantısında Katar'ın, başta başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkı olmak üzere Filistinlilerin meşru haklarını destekleme konusundaki sabit tutumu vurgulandı.

Toplantının ardından, uluslararası topluma, "Filistin halkının korunması için kararlılıkla ve acilen harekete geçme, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği zalimce uygulamalarını durdurması için de İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor