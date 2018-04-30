'Katar’ı bırak İran’a odaklan'

Tahran yönetiminin Ortadoğu’daki etki ajanlarıyla kurduğu hakimiyeti sonlandırmayı amaçlayan Trump yönetimi, Körfez ülkeleri arasındaki ayrılığı bitirmek için harekete geçti. Savaş kabinesi kuran ABD Başkanı, Senato’dan geçen hafta onay alarak Dışişleri Bakanlığı’na başlayan Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a yolladı. Başkent Riyad’da Suudi mevkidaşı Adil El Cubeyr ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile birlikte abluka uyguladığı Katar’ın ismini zikretmeden ‘Körfez’de birliğin’ gerekli olduğunu vurguladı. Bölgede siyasi birliğin ihtiyaç olduğunun altını çizen Pompeo, “İran, vekil milisleri ve terörist grupları destekleyerek, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Yemen’deki Husi milislerine silah satıyor ve siber saldırılar düzenliyor. Ayrıca katil Esad rejimini destekliyor” ifadeleriyle bölge müttefiklerinin odaklanması gereken soruna işaret etti.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Pompeo Trump hükümetinin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın maddelerinin geliştirilmesini desteklediğini söylerken, El Cubeyr ise Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırım çağrısında bulundu. Associated Press’e konuşan ABD’li yetkililer de Pompeo’nun Trump’ın Körfez konusundaki kararlığını Suudilere ilettiğini ifade etti. Yetkililer Amerikalı Bakan’ın Suudilere “Katar’a yönelik abluka İran’ın, Yemen ve Suriye’deki etkisini arttırmasına yol açıyor. Ayrılığı bir an önce sonlandırmalısınız” dediğini aktardı.

GÜVENLİK GARANTİSİ

Öte yandan, Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi. Temasları sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri “ABD’nin önceliği Suudi Arabistan’ın güvenliğidir” ifadeleriyle nitelendiren Pompeo ayrıca, Washington’ın Veliaht Bin Selman’ın 2030 Vizyonu isimli projesinin ortağı olduğunu kaydetti. Pompeo, Suudi Arabistan’ın ardından Ortadoğu temaslarını İsrail ve Ürdün ile sürdürecek.