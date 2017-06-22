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AP Türkiye Raportörü Kati Piri Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat konusunda AB'nin adil davranmadığını itiraf etti

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat konusunda AB'nin adil davranmadığını söyledi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, bu hafta içinde Brüksel'deki toplantısında içinde skandal ifadeler bulunan Türkiye raporunu onayladı.
 
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, bu konuda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
 
"TÜRKİYE İÇİN HER ZAMAN ÇİFTE STANDART OLDU"
 
AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tuttuğunu düşünüyor musunuz?
 
Türkiye söz konusu olduğunda her zaman bir çifte standart olmuştur. Türkiye'nin katılımı bugüne kadarki en tartışmalı süreç oldu. Bugün ise AB'nin bir yanda İngiltere'nin üyelikten ayrılması, mali krizin devamı, göç gibi aynı anda birçok konuyla uğraştığı tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da bazı kişilerin, büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin katılımına şüpheli yaklaşmalarına neden oluyor.
 
TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANILIYOR MU?
 
Tamam ama vize serbestisi konusunda AB halen adım atmış değil. Üstelik, Ukrayna gibi büyük bir ülkeye ve Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi Türkiye'den bazı alanlarda daha geri ülkelere vizesiz seyahat hakkı verildi. Sizce AB Türkiye'ye adil davranıyor mu?
 
Bu konuda hayır. Birçok Avrupalı, vize uygulamasının kaldırılmasının çalışma ve oturma izni verileceği anlamına gelmediğini bilmiyor. Siyasetçilerin bunu anlatması lazım. Normalde bu durumda teknik düzeyde olan kriterler, göç anlaşması gibi büyük bir anlaşmanın parçası olunca siyasi bir karakter kazandı. Son teknik koşulun da yerine getirilmesi halinde parlamentoda vizelerin kaldırılmasının büyük bir çoğunlukla onaylanacağını düşünüyorum. Bu konuda biz bir sorun çıkarmayacağız.

Yorumlar

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Aziz22.06.2017 16:16
Bravo ilk defa avrupa birliginden bir guzel haber
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Kanuni22.06.2017 14:56
Adaletin ne olduğunu biliyormu ki ahkam kesiyor.
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