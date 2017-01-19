Katil Esed ‘barış’ peşinde: Öncelik kalıcı barış

2011’den bu yana süren ülkedeki iç savaşa siyasi çözüm hedefiyle yapılan tüm girişimlerin başarısız olmasının ardından Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda Astana’da yeniden masaya oturulması kararlaştırılmıştı. 23 Ocak’ta başlayacağı duyurulan zirve öncesinde bir Japon kanalına konuşan Esed, ”Suriye hükümeti Astana görüşmelerinden bir beklenti içerisinde değildir. Suriye’de kurulacak bir platformda meselelerin tartışılması gerek” dedi.

Yapılacak zirvede herhangi bir “siyasi diyaloğun oluşması zor” diyen Esed, “Tarafların tam olarak kim olduğu belli değil” ifadelerine yer verdi.

RUSYA VE REJİM ANTLAŞMAYA UYMADI

Önceki gün Suriyeli muhalefetinin en önemli temsilcilerinden Ahrar’uş Şam grubu, Rusya ve Esed rejimin İdlib ve Şam’da ateşkese uymayarak saldırıları sürdürmesi nedeniyle Astana’ya katılmayacağını açıklamıştı. Muhaliflerin Rus temsilcilerle sık sık Türkiye’de bir araya geldiği ve zirvenin başarıyla toplanması için girişimlerin sürdüğü belirtiliyor. Rusya, resmi katılımcılar arasında yer almayan yeni ABD yönetiminin de zirveye davet edildiğini açıkladı. İran yönetimi ise, Başkan Trump’ın, İran’ın nükleer programına ilişkin Amerikan tarafından yapılan olumsuz açıklamalar nedeniyle zirveye katılmasını istemediği belirtiliyor.

Esed, ABD basını ve 20 Ocak’ta yönetime gelecek Başkan Trump hakkında yöneltilen bir soruya da, ”Seçim kampanyaları boyunca Trump çok başarılıydı. Hitabeti kuvvetli birisi. Ancak bugün bizim öncelikli meselemiz terörle mücadeledir. ABD’nin terörle mücadele noktasında verdiği söze sadık kalması gerekir. ABD basını ise Trump’ı çok az tanıdığından dolayı bizimle herhangi bir siyaset kuracağını tahmin dahi edemiyor” şeklinde yanıt verdi.

Yapılan röportajın tamamının cuma günü yayınlanacağı bildirildi.