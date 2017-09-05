Katil Esed ordusu Deyr ez Zor kuşatmasını kırdığını duyurdu
Eli kanlı Esed ordusu üç yıldır terör örgütü DEAŞ tarafından kuşatma altında tutulan Deyr ez Zor'a giriş yaptığını ilan etti.
Suriye devlet televizyonu, Katil Suriye ordusunun Deyr ez Zor'daki terör örgütü DEAŞ kuşatmasını kırdığını duyurdu. Kent, 3 yıldır DEAŞ kuşatması altındaydı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun bölgedeki operasyonuna destek için Rus gemisi Amiral Essen'den Deyr ez Zor'daki DEAŞ hedeflerine Kalibr tipi cruise füzeleri fırlatıldığını duyurmuştu.
Bakanlık; Akdeniz'den fırlatılan füzelerin, komuta ve iletişim bölgelerini, mühimmat depolarını, bir askeri araç tamir merkezini ve pek çok militanı vurduğunu açıklamıştı.
Açıklamada, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarının hedef alındığı bildirilmişti.
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