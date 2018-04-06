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Katil Esed rejiminden Doğu Guta'ya hava saldırısı: 25 sivil öldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ablukadaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliye sürecini durdurdu. Rejim ve destekçisi Rusya'nın yeniden başlattığı saldırılarda 25 sivil öldü.

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Esed rejimi ve garantörü Rusya, ablukadaki Duma ilçesinde tahliye sürecini durdurdu.

Duma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinden alınan bilgiye göre, rejim ve Rusya, kısa süre önce başlattığı operasyonda, 35 hava saldırısı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 25 sivil öldü.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler olmuş, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

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