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Katil Esed rejiminden İdlib'de fosfor gazı saldırısı

Rejim güçleri, İdlib'teki köylerde kimyasal saldırı düzenledi.

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Suriye'de rejim güçleri İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Idlib'deki Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bilgisi aktarılırken, yaralı ve ölü sayısı henüz belirtilmedi.

Rejim güçleri, 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine kimyasal saldırı düzenlemişti. Kimyasal saldırı sonucu 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.  

 

 

 

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