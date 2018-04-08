Katil Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında ölü sayısı 78'e çıktı

Doğu Gutalı Doktor Suleman Kakeh ve Doktor Ayman Arbash'in imzasını taşıyan bugün tarihli özel raporda, dünkü saldırılarda ölen sivil sayısının 78'e ulaştığı bildirildi.

Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkati çekti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.