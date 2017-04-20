Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katil Esed uçaklarını Rus üssüne kaçırdı

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Esed ordusu savaş uçaklarını olası bir ABD bombardımanından korumak için Lazikiye'de Rusların kullandığı Humaimam askeri üssüne nakl etti.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Esed ordusu savaş uçaklarını olası bir ABD bombardımanından korumak için Lazikiye'de Rusların kullandığı Humaimam askeri üssüne nakl etti.
 
Lazikiye'de bulunan Uluslararası Basil Esed Havaalanının yakınlarında bulunan Humaimam hava üssünü Rus askerleri koruyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz, olağanüstü kongre söz konusu değil

Başbakan Yıldırım: 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz, olağanüstü kongre söz konusu değil

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA