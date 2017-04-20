Katil Esed uçaklarını Rus üssüne kaçırdı
ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Esed ordusu savaş uçaklarını olası bir ABD bombardımanından korumak için Lazikiye'de Rusların kullandığı Humaimam askeri üssüne nakl etti.
- star.com.tr/ Yaser Emre
ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Esed ordusu savaş uçaklarını olası bir ABD bombardımanından korumak için Lazikiye'de Rusların kullandığı Humaimam askeri üssüne nakl etti.
Lazikiye'de bulunan Uluslararası Basil Esed Havaalanının yakınlarında bulunan Humaimam hava üssünü Rus askerleri koruyor.
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