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Haritadan silinen DEAŞ, Suriyeli muhaliflerin bölgesinde 'bir anda' ortaya çıkarak saldırı başlattı

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmasızlık kararının uygulanmaya çalışıldığı günlerde terör örgütü DEAŞ Suriyeli muhaliflere 'bir anda' saldırı başlattı. Suriyeli muhaliflerle sınırı bulunmayan DEAŞ'lı teröristler 'gökten zembille' inerek muhaliflere ait bölgeleri ele geçirdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Çatışmasızlık kararının uygulanmaya çalışıldığı günlerde terör örgütü DEAŞ ve Katil Esed ordusu işbirliği yaparak Suriyeli muhaliflere saldırı başlattı.
 
Suriye iç savaşının canlı olarak haritalandırıldığı syria.livemap.com sitesinde rejim güçlerinin günler öncesinde terör örgütü DEAŞ'in kontrol altında tuttuğu bölgelere saldırı başlatıp DEAŞ'i çıkardığı görülürken bugün Suriyeli muhaliflere DEAŞ tarafından saldırı gerçekleşti.
 
İdlib'in rejim ile olan sınırından geçen DEAŞ militanları Suriyeli muhalifler tarafından püskürtülürken, Esed ordusunun DEAŞ militanlarıyla işbirliği yaptığı birkez daha ortaya çıkmış oldu.

(1 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'in bölgedeki varlığı)

(4 Ekim'de DEAŞ haritadan tamamen silinmiş görünüyor)

(9 Ekim'de ise haritan silinen DEAŞ,Esed ordusunun iş birliğiyle muhaliflere ait bölgeleri ele geçiriyor)

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