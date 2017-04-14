Katil Esed'in yerine geçecek isim belli oldu

Suriyeli kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'e kimyasal saldırı düzenlemesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir refleks gösterip anında Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını, verilmiş önemli bir kararın işareti olarak görüyor. Trump'ın gelişiyle birlikte ABD'nin, Esad'ı devirip yeni bir yönetimin temelini atmak istediği söyleniyor.

Trump yönetimi bunu sağlamak için Suriye'de Rusya'yı kızdıracak hamleler yapmaya devam edebilir. Sahadan gelen bilgilere göre ABD kısa süre içinde Suriye'de 1-2 kritik noktayı daha vuracak. Rus askerlerinin bu nedenle bazı kritik noktaları boşaltmaya başladığı iddia ediliyor. Esad'ın devrilmesi durumunda yerine geçecek olan kişinin de neredeyse belli olduğu ifade ediliyor. O ismin Suriye olaylarının başlamasıyla birlikte Fransa'ya sığınan eski Tuğgeneral Menaf Tlas olduğu kaydediliyor.

Batı dünyasının Esad'ın yerine bu ismi hazırladığını ifade eden kaynaklar, Suriye'nin, 100 yıl önce Fransa'nın sömürgesi olduğunu, Fransa'nın istediği bir ismin Batı dünyası tarafından da destekleneceğini vurguluyor. Şu an bu konu somut olarak dünya kamuoyunda dillendirilmezken, Esad'ın devrilmesi ve Tlas'ın isminin öne çıkması durumunda ise esas belirleyicinin Türkiye olacağına dikkat çekiliyor. Ankara'nın tavrının geçiş döneminde Suriye'yi kimin yöneteceğinin belirlenmesinde önemli kriter olacağı ifade ediliyor. (Sabah)