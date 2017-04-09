Kiev mahkemesi, katliam ve tecavüzle suçlanan Tornado milisleri ile ilgili ceza hükmünü açıkladı

Ukrayna Başsavcısı Anatoliy Matios, Kiev bölge mahkemesinin Tornado gönüllü birliğinin yargılanan 8 üyesine 8 ile 11 yıl arasında hapis cezası verdiğini, 4 kişi hakkındaysa şartlı tahliye kararı çıkardığını duyurdu.

Matios, Facebook’taki sayfasından “Sivillere işkence eden Tornado taburunun eski milisleri hakkındaki ceza kararları açıklandı” mesajını paylaştı.

Tornado taburunun komutanı Ruslan Onişenko 11 yıl, yardımcısı Nikolay Tsukura da 9,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Taburun diğer 6 üyesineyse 8 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Taburun diğer 4 üyesi hakkında ise şartlı tahliye kararı çıkarıldı.

Ekim 2014’de Ukrayna İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Kiev hükümeti safında hareket eden Tornado gönüllü birliğinde yer alan milisler, 2014-2015 döneminde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Cumhuriyetinde suç çetesi kurmak, yetkilerini aşmak, hükümet yetkililerine mukavemet, şiddet, tecavüz gibi çeşitli suçlar işlemekten yargılanıyordu.

2015’te komutan Ruslan Onişenko dâhil Tornado taburunun birçok üyesi gözaltına alınmıştı.