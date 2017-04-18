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Kaybettiği gece önce Trump'ı aradı, sonra...

Washington Post gazetesi, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın yenildiğini anlayınca, dönemin başkanı Obama'yı arayıp özür dilediğini yazdı.

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ABD'li gazeteciler Jonathan Allen ve Amie Parnes başkanlık seçimlerini konu alan 'Shattered' (Paramparça) isimli kitabının bir bölümünün alıntılandığı Washington Post haberinde, Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında yenildiğini anladığı 8 Kasım gecesi neler yaşandığı anlatıldı.

''TEBRİKLER DONALD''

Clinton, Florida gibi eyaletleri kaybetmesi ardından yani Trump'ın seçimleri kazandığı kesinleşince yardımcılarından telefonu kendisine vermelerini istedi. Clinton, Trump'ı arayıp ona söylemeyi hiç beklemeyeceği bir şey söyledi: "Tebrik ederim Donald."

''SAYIN BAŞKAN, ÖZÜR DİLERİM''

Daha sonra kendisini teselli etmek için arayan Obama ile konuşan Hillary, yumuşak bir ses tonuyla, "Sayın Başkan, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Obama seçim kampanyası sırasında Clinton'a resmen destek vermişti.

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