11 yıl önce kaybolan köpeklerini 450 kilometre uzakta buldular
Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra 450 kilometre uzakta bulundu.
France 3 kanalının haberine göre, Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan 'Topaze' isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin Almanya sınırına yakın Moselle kasabasında bulunabildi.
Köpeğin 4 yaşında kaybolduğu sırada çipin izlenebildiği radarın alanından çıktığı, tekrar sinyal alınması sayesinde de yerinin saptanabildiği belirtildi.
Bişon cinsi köpeğin iki şehir arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor. 15 yaşındaki Topaze'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.