Kazak Türklerinden 'Evet'e büyük destek
Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi ile ilgili İsveç'te yapılan halk oylamasında Kazak kökenli Türk vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlıkları dikkat çekti.
Dombra eşliğinde çalınan müzik ile yöresel Kazak dansı "Karajorga" oynayan seçmenler, referanduma "Evet" desteği verdi.
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