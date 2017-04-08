Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazak Türklerinden 'Evet'e büyük destek

Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi ile ilgili İsveç'te yapılan halk oylamasında Kazak kökenli Türk vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlıkları dikkat çekti.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dombra eşliğinde çalınan müzik ile yöresel Kazak dansı "Karajorga" oynayan seçmenler, referanduma "Evet" desteği verdi.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA