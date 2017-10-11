Kazakistan, Çin'e uranyum gönderecek

Bozumbayev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenelenen 18. Asya Nükleer İşbirliği Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın dünya uranyum üretiminde lider konumda bulunduğunu belirtti.

Dünya genelinde uranyum tedarikinin yüzde 40'ının Kazakistan tarafından yapıldığını ifade eden Bozumbayev, nükleer enerji santrallerine yakıt ticaretinde önemli bir oyuncuya dönüşmeyi hedefledekilerini söyledi.

Bozumbayev, Kazakistan'da Ruslarla uranyum zenginleştirme operasyonlarını yürütecek ortak bir şirket kurulduklarını hatırlatarak, "Uranyumun dönüştürülmesinde Çinli ortaklarla da iş birliği yapıyoruz. 2019'da uranyum yakıtı üretimi yapan fabrika inşaatı tamamlanacak ve 2019-2020 yıllarında Çin'in 5 nükleer enerji santrallerine yakıt tedariki başlayacak." dedi.