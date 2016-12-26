Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev Rusya'yı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg şehrinde bir araya gelen Nazarbayev burada yaptığı konuşmada, "Kazakistan Suriye müzakereleri için tüm tarafları kabul etmeye hazır. Suriyeli tarafların buluşması ve görüşmesi için tüm şartları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, Karadeniz'de düşen uçak nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi.

Putin de Kazakistan'ın Sovyet coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin aktif katılımcılarından oluğunu ifade ederek, bu ülkenin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin-Nazarbayev görüşmesinin ardından Baykonur şehrinin statüsüne ilişkin anlaşma imzalandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadele aralıksız devam ediyor

Zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadele aralıksız devam ediyor

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA