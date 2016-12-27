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Kazakistan uluslararası sorunlara arabuluculukta iddialı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, bölgesel çatışmaların çözümünde Kazakistan'ı etkili bir arabulucu olarak kabul eden ülkelerin sayısı giderek arttığını söyledi.

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İdrisov, Kazmedia merkezinde düzenlediği yıllık değerlendirme basın toplantısında, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan olumlu dış koşulların sağlanması için çabalayan Kazakistan'ın bölge meselelerinin çözümünde etkili bir arabulucuk görevi yürüttüğünün daha fazla sayıda ülke tarafından kabul edildiğini belirtti.

Erlan İdrisov, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krize işaret ederek, "Bölgesel çatışmaların çözümünde Kazakistan'ı etkili arabulucu olarak gören ülkelerin sayısı giderek artıyor. Türkiye-Rusya krizinin Cumhurbaşkanımızın (Nursultan Nazarbayev) arabuluculuğuyla çözülmesi buna güncel bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Kırım'ın statüsüne ilişkin sorusu üzerine İdrisov, Kazakistan'ın BM Genel Kurulu'nda Kırım'ın statüsüyle ilgili oylamaya katılmadığını hatırlatarak, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde Kırım'ın statüsünün tam olarak çözülmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla statüsü belirsizdir." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın bu meselenin çözümü için bir yol bulacaklarını ümit ettiklerini belirten İdrisov, Nazarbayev'in, Ukrayna krizinin aşılması konusunda da aktif rol üstlendiğini söyledi.

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