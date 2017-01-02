Kazakistan'da 5 katlı apartman çöktü
Karaganda eyaletinde kısmen çöken apartmanda 9 kişi öldü
- AA
Kazakistan'ın Karaganda eyaletinde 5 katlı bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, dün gece Şahan kasabasındaki 5 katlı bir apartmanın kısmen çöktüğü belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 9 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.
Enkaz altından bir kişi yaralı kurtarıldı.
Karaganda Valisi Nurmuhambet Abdibekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın ısıtma kazanının patlaması sonucu çöktüğüne işaret etti.
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