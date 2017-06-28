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Kazakistan'dan 'Katar' açıklaması

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, 'Dost ülkelerin anlaşmazlıkların üstesinden geleceğine ve krizi diyalog yoluyla çözeceğine eminiz.' dedi.

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Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, Kazakistan’a dost ülkelerin anlaşmazlıkların üstesinden geleceğine ve krizi diyalog yoluyla çözeceklerinden emin olduklarını belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdrahmanov, "Astana EXPO 2017" Fuarı kapsamındaki Katar Milli Günü etkinliğine katılmak amacıyla Kazakistan'ı ziyaret eden Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakan Sultan bin Saad Al Muraikhi ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmede, Abdrahmanov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki siyasi krizden endişe duyduğunu aktardı ve "Kazakistan’a dost ülkelerin anlaşmazlıkların üstesinden geleceğine ve krizi diyalog yoluyla çözeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

Abdrahmanov, Katar’ın Astana EXPO 2017 Fuarı'ndaki önemine vurgu yaptı.

Bakan Al Muraikhi de Kazakistan'ı dost bir ülke olarak gördüklerine işaret ederek ikili ilişkileri tüm alanlarda derinleştirmek istediklerini vurguladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Al Muraikhi, fuar kapsamında düzenlenen Katar Milli Günleri etkinliğine de katıldı.

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