Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası

Kazinform haber ajansı, Astana Bölgeler Arası Mahkemesinin, yolsuzlukla suçlanan Bişimbayev’e 10 yıl hapis cezası verdiğini duyurdu.

Mahkeme, ayrıca Bişimbayev’in devlet nişanının geri alınmasına ve 60 bin dolar gelirine el konulmasına da karar verdi.

2016'da ulusal ekonomi bakanı olarak görev yapan Bişimbayev, geçen yıl ocak ayında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.