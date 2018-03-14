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Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 10 yıl hapis cezası

Kazakistan’da eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, 10 yıl hapse mahkum edildi

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Kazinform haber ajansı, Astana Bölgeler Arası Mahkemesinin, yolsuzlukla suçlanan Bişimbayev’e 10 yıl hapis cezası verdiğini duyurdu.

Mahkeme, ayrıca Bişimbayev’in devlet nişanının geri alınmasına ve 60 bin dolar gelirine el konulmasına da karar verdi.

2016'da ulusal ekonomi bakanı olarak görev yapan Bişimbayev, geçen yıl ocak ayında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

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