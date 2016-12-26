Kazayı karakutu çözecek

Acil Durumlar Bakanlığı çalışmalara katılan dalgıçların kıyıdan 1,6 kilometre uzaklıkta ve 27 metre derinlikte uçağa ait büyük parçaları bulduklarını belirtti. RİA Novosti’ye bilgi veren bir arama çalışanı, cesedini buldukları pek çok kişinin üzerlerinde can yeleklerinin olduğunu aktardı. Kaynak, bunun, düştüğü anda uçaktaki kişilerin tahliyeye hazırlandığı anlamına geldiğini söyledi. Kaza sonrası açıklama yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise uçağın terör eylemi sonucunda düşürüldüğüne ilişkin bir belirtinin bulunmadığını bildirdi. Uçakta askeri kargo ya da patlayabilecek herhangi bir araç bulunmadığını kaydeden FSB, havalanma hızının da uçağın tipine göre olağan olduğu belirtti. Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev de kara kutuların yerlerini bildiklerini fakat henüz ulaşamadıklarını söyledi. Düşen uçakta Halep’in yeni Komutanı General Vladimir Ivanovski’nin de yer aldığı iddia edildi.

Bomba alarmı

Öte yandan, olayın ardından yas ilan edilen Rusya’da bir şok daha yaşandı. Moskova’da bomba ihbarı nedeniyle Kazan, Leningrad ve Yaroslav tren istasyonları tahliye edildi. İsimsiz telefon aramalarıyla yapılan ihbar sonrası 3 bin kişinin çıkarıldığı tren istasyonlarında herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.