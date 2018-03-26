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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde askerlerle kabile üyeleri arasında çatışma çıktı: 21 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) İtouri bölgesinde askerlerle bir kabilenin üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 21 kişi öldü.

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Ordu sözcülerinden Teğmen Jules Ngongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lendu kabilesinden saldırganların, hafta sonu ülkenin kuzeydoğusundaki İtouri bölgesine bağlı birkaç köyde evleri yakıp yıktığını ve 7 sivili öldürdüğünü belirtti.

Kabile üyelerinin daha sonra askerlerin bulunduğu yere saldırı düzenlediğini kaydeden Ngongo, askerler ile saldırganlar arasında çatışma çıktığını söyledi.

Ngongo, “Çatışmalarda 13 saldırganı etkisiz hale getirdik. Bir askerimiz hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.” dedi.

KDC’de aralık ayından bu yana Lendu ile Hema kabileleri arasında toprak anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Silahlı Lendular, hayvancılıkla uğraşan Hema kabilesinin köylerini hedef alıyor. Lendu kabilesi, Hema kabilesini korumak için bölgeye gelen askerlere de saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, iki kabile arasında çatışmalarda yüzlerce kişi öldü, evlerini terk etmek zorunda kalan 200 bin kişiden 60 bini komşu Uganda’ya sığındı.

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