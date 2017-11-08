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Kendi ağırlığı öldürdü

İsviçre’de aşırı şişman genç yüzüstü düştükten sonra doğrulamayınca nefessizlikten öldü.

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280 kilo ağırlığındaki 17 yaşındaki Fabian M. yeme bağımlığından kurtulmak için bir bakımevinde tedaviye başladı. Ağırlığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket edebilen Fabian tedaviye olumsuz cevap verip bakımevine dışarıdan gizli yemek söyletiyordu. Geçen hafta tekerlekli sandalyeden düşüp yüzüstü yere kapaklanan genç yardım alamayınca nefessizlikten hayatını kaybetti. Fabian M’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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