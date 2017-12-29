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Kendi kızından 8 çocuğu olan adama 12 yıl hapis cezası verildi

Arjantin’de 22 yıl boyunca tecavüz ettiği kendi kızından 8 çocuğu olan adama 12 yıl hapis cezası verildi.

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22 yıl boyunca tecavüz ettiği kızından 8 çocuk sahibi olan 57 yaşındaki Arjantin vatandaşı Domingo Bulacio, 12 yıl hapis cezası aldı. Arjantin medyası, Bulacio’nun cezası okunurken hiçbir duygu belirtisi göstermediğini bildirdi.
 
Yıllarca babasının tecavüz ettiği kadın, muayene için çocuğunu götürdüğü doktora yaşadıklarını anlatınca, olay meydana çıkmıştı. Doktor çocuğun babasının kim olduğunu sormuş; bir anda sinirleri boşanan kadın, çocukların babasının kendi babası olduğunu söylemişti.
 
Bunun üzerine 45 gün boyunca kaçarak bir akrabasının yanına sığınan Bulacio, 2016 yılının Ocak ayında tutuklanmıştı.
 
Mahkemeye sunulan DNA testi, 6’sı yatılı okulda okuyan 8 çocuğun da sapkın adamdan olduğunu kanıtlamıştı.
 
Karısının 1995’te evden kaçması üzerine, adamın o dönem 15 yaşında olan kızına tecavüz etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
 
Avusturya olayıyla benzerlik
Evinin altındaki sığınakta öz kızını 24 yıl boyunca hapsedip tecavüz eden Avusturyalı sapık baba Josef Fritzl’in, kızı Elisabeth’in dünyaya getirdiği 6 çocuğun da babası olduğu kanıtlanmıştı. Dünya çapında infiale neden olan rezalet yüzünden, Fritzl 2009’da müebbet hapis cezasını çekmeye başlamıştı.

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