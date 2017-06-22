Kensington & Chelsea Belediye Meclisi İcra Başkanı Holgate, görevinden istifa etti

Holgate konuya ilişkin yaptığı açıklamada, istifasının Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in talebi üzerine geldiğini bildirdi. Ancak İngiliz hükümeti bu talebi yalanladı.

Belediye meclisindeki icra sorumluluklarını zor koşullar altında dahi üstlenmeye devam etmek istemesine rağmen, 2014'den bu yana sürdürdüğü göreviden istifa etmesinin daha iyi olacağına karar verdiğini bildiren Holgate, "Konseyin ve diğerlerinin tüm dikkatini gerektiren, yangın mağdurları için hala yapılması gerekli çok şey var. Eğer görevimde kalırsam bu varlığım dikkatleri dağıtacak." dedi.

Holgate başta olmak üzere yerel yetkililer, binada çıkan yangının ardından mağdurlara yardım eli uzatılmasında yetersiz kalmakla suçlanıyor. Geçen hafta çarşamba sabaha karşı çıkan yangından bu yana geçici konaklama olarak bölgedeki otellere yerleştirilen bina sakinleri, kalıcı konut bulunması konusunda yerel yetkililerin kendilerine destek olmadığını ve bilgi vermediğini savunuyor.

Teftişlere rağmen yanıcı madde kullanılmış

Bu arada ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian, yetkililerin 16 defa denetlemesine rağmen binanın dış kaplamasında yanıcı malzemenin kullanıldığını duyurdu.

2014-2016 yılları arasındaki bina yenileme ve tadilat çalışmalarına belediyenin yaklaşık 10 milyon sterlin harcadığını hatırlatan gazete, bu süreçte binanın dış cephe kaplamasında kolayca tutuşan ve kullanımı yüksek yapılarda yasaklı olan polietilen maddesi içeren bir malzeme kullanıldığını yazdı.

Gazete, 2 yıllık tadilat sürecince yapılan 16 denetlemenin de binanın sahibi olan Kensington & Chelsea Belediyesi müfettişlerince yapıldığını aktardı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda katıldığı bir oturumda, ülkedeki yüksek katlı apartmanların güvenlik durumlarının gözden geçirilmesi yönündeki çağrılara değindi.

May, Grenfell Tower'daki yangının büyümesine neyin sebep olduğu konusundaki spekülasyonlarda dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet önlem olarak, ilgili tüm yüksek katlı binalardaki dış cephe kapalamalarının test edilmesini ayarladı. Bu testlerin birkaçında kaplamaların kolayca tutuşan madde olarak çıktığı tarafıma bildirildi. İlgili yerel idareler ve yerel itfaiyeler gelişmeyle ilgili bilgilendirildi." dedi.

Kensington & Chelsea Belediyesi ile hükümet yetkilileri, yangının ardından bina sakinlerine yardımcı olunmada yetersiz kalmakla bölge halkı tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Tepkilerini yetkililere duyurmak isteyen öfkeli bölge sakinleri belediye binası önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

Başbakan May, dün yaptığı açıklamada, 79 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin evsiz kaldığı yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, bundan dolayı kamuoyundan özür dilemişti. May ayrıca yangınla ilgili kapsamlı bir kamu soruşturması başlatılacağının da sözünü vermişti.

Ayrıca Kensington & Chelsea Belediyesi de dün, yangında evlerini kaybeden ailelere, bölgedeki 2 milyar sterlinlik "lüks" bir siteden mobilyalı yaklaşık 70 dairenin temin edileceğini duyurmuştu.

Mağdurların, halen inşaat aşamasında olan siteye önümüzdeki aylarda yerleşmesi bekleniyor. Ayrıca sitenin tamamlanması için projeye hükümetten para aktarılacak.

Bina sakinleri yangının 4. katta bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını ve yanıcı dış cephe kaplaması sebebiyle hızla büyüdüğünü bildirmesine rağmen, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.