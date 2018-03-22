Kenya ordusu kuraklığa karşı 3 milyon fidan dikecek

Kenya Çevre ve Ormancılık Bakanı Keriako Tobiko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi etkileyen şiddetli kuraklık ve yasak olmasına rağmen orman ağaçlarının kesilmesinin doğaya verdiği zararı azaltmak için ülke genelinde başlatılan fidan dikim kampanyasına Kenya Savunma Kuvvetlerinin de katıldığını söyledi.

Tobiko, bu kapsamda Kenya ordusunun başkent Nairobi'deki Kibiku ve Ololua ormanlarına 3 milyon fidan dikeceğini ifade etti.

Kereste şirketlerinin ormanlarda kaçak ağaç kesimini önlemeye çalışan hükümet, son olarak ülke genelinde kereste ticareti yapan tüm firmaların ağaç kesim lisanslarını bir süreliğine iptal etmişti.

Çevre ve Ormancılık Bakanlığı, ormanların ve bozulan bitki örtüsünün ıslahı için ülkedeki 47 eyalet hükümetine fidan dikim kampanyası talimatı vermişti.

Kakamega eyalet Valisi Ferdinand Waititu,11 Mart'ta yaptığı açıklamada, son yıllarda ülkede yaşanan kuraklık ve kaçak ağaç kesimi yüzünden tahrip olan ormanları eski haline kavuşturmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla eyalette 1 milyon fidan dikileceğini duyurmuştu.

Kenya Kızılhaç Genel Sekreteri Abbas Guled, 22 Şubat'ta, Kenya'daki kuraklığın gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek, ülke genelinde uzun süren kuraklık nedeniyle 3,4 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Kenya yönetimi, kuraklık nedeniyle bir yıl önce ulusal felaket ilan etmişti.