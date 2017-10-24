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Kenya'da başkanlık seçimi tartışmaları sürüyor

Kenya Yüksek Mahkemesi, perşembe günü yapılacak başkanlık seçiminin ertelenmesi için mahkemeye başvuran muhaliflerin dava dilekçelerini kabul ettiğini ve kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

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Kenya Yüksek Mahkemesi, perşembe günü yapılacak başkanlık seçiminin ertelenmesi için mahkemeye başvuran muhaliflerin dava dilekçelerini kabul ettiğini ve kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kenyalı 3 seçmen, ülkedeki seçim komisyonu üyeleri arasında yaşanan bölünmüşlükten dolayı komisyonun adil ve güvenilir bir seçim yapılmasını sağlayamayacağı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Kenya Yüksek Mahkemesi Başyargıcı David Maraga, 26 Ekim Perşembe günü yapılacak başkanlık seçiminin iptal edilerek ertelenmesini isteyen dava dilekçesinin kabul edildiğini ve kararın yarın duyurulacağını belirtti.

Mahkeme, resmi tatil olmasına rağmen başkanlık seçiminin iptaliyle ilgili davayı yarın görüşerek karara bağlayacak.

Komisyon üyesi istifa etmişti

Kenya'da Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) üst düzey üyelerinden Roselyn Akombe geçen hafta yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminin güvenilir olmayacağını ileri sürerek istifa ettiğini duyurmuştu.

Seçimler iptal edilmişti

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan seçimde oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını kaydetmişti.

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