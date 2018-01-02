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Kenya'da Eş-Şebab polise saldırdı: 5 polis öldü

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera eyaletinde Eş-Şebab örgütünün silahlı saldırısı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

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Yerel basındaki haberler göre, emniyet yetkilisi Daniel Bundotich, Eş-Şebab üyelerinin Elwak ve Kotulo şehirleri arasında devriye gezen polislere yönelik saldırısının ardından çıkan çatışmada 5 polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Örgüt militanlarının iki polis aracını ateşe verdiğini anlatan Bundotich, polislerden birinin yanan araçta can verdiğini kaydetti.

Kenya'da cumartesi günü Somali sınırına yakın Garissa eyaletinin İjara şehrinde Eş-Şebab mensupları, iki polis karakolunu ateşe vererek çok sayıda mühimmatı ve bir aracı alarak kaçmıştı.

Öte yandan, Kenya Ordu Sözcüsü David Obonyo, dün Somali yakınlarında sınırı geçmeye çalışan terör örgütü Şebab militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

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