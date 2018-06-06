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Kenya'da içinde on kişi bulunan uçak kayboldu

Kenya'nın Kitale şehrinde, içinde 10 kişinin bulunduğu küçük bir yolcu uçağının kaybolduğu bildirildi.

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Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) tarafından yapılan açıklamada, Kitale şehrinden başkent Nairobi'ye hareket eden Fly Sax şirketine ait küçük bir yolcu uçağının bir süre sonra radarda kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle son olarak 14.00'te radarda görülen uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

Kaybolan uçağın bulunması için gün içinde çok sayıda ekiple arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edilen açıklamada, havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan yerel televizyon kanallarında yer alan haberlerde uçağın ülkenin orta kesimindeki Aberdares dağlık bölgesinde düşmüş olabileceği ileri sürüldü.

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