Kenya'da Kenyatta ve Odinga arasındaki kriz çözüldü

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalif lider Raila Odinga arasındaki kriz aşıldı.

Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bir araya gelen Kenyatta ile Odinga, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Odinga, "Siyasi farklılıklarımızın, ulusumuzu yok etmesine izin vermemeliyiz. Bu anlaşmazlık artık son bulmalı." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Kenyatta ile beraber çalışma noktasında anlaşmaya vardıklarını kaydeden Odinga, uzun süredir bitmeyen anlaşmazlığın ülkenin ulusal birliği ile ekonomik istikrarını ve barış ortamını tehdit ettiğini söyledi. Odinga, toplumsal mutabakatın yeniden sağlanması için çağrıda bulundu. Kenyatta ise rakibi Odinga ile ortaya konulan iş birliğinin Kenya için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Kenya'yı inşa etmek için kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Kenyatta, "Bu ülkenin kişilerden daha büyük olduğuna inanıyoruz. Bizler liderler olarak ülkemizi birleştirmek için bir araya gelmek zorundayız çünkü böyle bir sorumluluğumuz var." dedi.

Kenyatta, seçimlerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Bugünden başlayarak, hiç kimsenin geride bırakılmadığı, beraber, uyumlu ve istikrarlı bir ulus için halkımızı bir araya getirme sürecine giriyoruz. Siyasi fikir bağlamında farklı düşünebiliriz fakat ulusumuzu birlikte kucaklamalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Kenya'yı ziyaretine saatler kala iki liderin anlaştıklarını duyurması dikkat çekti. Tillerson, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya’nın ardından bu akşam Kenya'ya gelecek.

Seçimleri boykot krizi

Kenya'da muhalafetin boykotuna rağmen 26 Ekim 2017'de ikinci kez gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde Uhuru Kenyatta, oyların yüzde 98,26'sını alarak ikinci kez devlet başkanı seçilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet lideri Raila Odinga, seçimi kazanan Kenyatta'nın başkanlığını kabul etmediğini söyleyerek, kendisini "halkın başkanı" olarak ilan etmişti.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu verilerine göre seçim döneminde çıkan şiddet olaylarında 92 kişi ölmüş, 247 kişi yaralanmıştı.