Kenya'da muhalefet ile polis arasında çatışma: 4 ölü, 26 yaralı

Devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı Kenya'da seçimi protesto eden muhalefet taraftarları ile polis arasındaki çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Ülkede başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu, Migori, Homa Bay ve Machakos eyaletlerinde seçimi protesto eden muhalafet taraftarları polisle çatıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin kalesi olarak görülen Kisumu ve Migori'de polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı.

Nairobi'de seçimi boykot eden muhalefet taraftarları, bazı mahallelerde lastik yakarak yolları kapattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderilirken, çıkan olaylarda 2 kişinin polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Machakos'da da muhalafet taraftarları polise taş ve sopalarla saldırırken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir göstericinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çoğunluğu polisin ateş açması sonucu meydana gelen yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılan göstericilerin sayısının en az 26 olduğu belirtiliyor.

Güvenlik nedeniyle bazı eyaletlerde seçim ertelendi

Kenya Bağısız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, yaptığı basın açıklamasında, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkede Siaya, Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerindeki oy verme işleminin 28 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Muhalefetin kaleleri olarak görülen oy verme işleminin ertelendiği yerlerde muhalifler oy kullanmaya gitmeyerek gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Seçimleri boykot eden muhalefet lideri direniş çağrısı yapmıştı

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi bazı "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Muhalefet, 26 Ekim'de yeniden yapılması kararlaştırılan seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Muhalefet lideri Raila Odinga, Seçim Komisyonunun tarafsız olmadığını ileri sürerek seçim yarışından çekilmiş ve taraftarlarından seçimi boykot etmelerini istemişti.

Nairobi'de dün taraftarlarına seslenen Odinga, bundan böyle "direniş hareketi" başlattıklarını belirterek, vatandaşlara evlerinde kalıp oy kullanmayarak seçimi boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Odinga, yeniden yapılan seçimi "sahte bir tekrar seçimi" olarak nitelendirerek, 90 gün içerisinde yeni bir seçim yapılmasını talep etmişti.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınan seçimde 130 bin polis görev yapıyor.