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Kenya'da muhalefet yeni seçim istiyor

Kenya'da muhalefet partilerinin ortak adayı Odinga, 26 Ekim'de yapılan seçimin 'düzmece' olduğunu belirterek yeni bir seçim çağrısı yaptı.

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Kenya'da muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga, 26 Ekim'de yapılan seçimin "düzmece" olduğunu belirterek yeni bir seçim çağrısı yaptı.

Başkent Nairobi'de basın toplantısı düzenleyen Odinga, 26 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimini "düzmece" olarak nitelendirdi ve 90 gün içinde yeni ve adil bir seçim yapılmasını istedi.

Odinga, muhalefetin gelecek günlerde "ekonomik boykot, barışçıl protestolar, grev ve her türlü meşru protesto biçimlerini" yapma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Seçimin adil ve tarafsız olmadığını savunan Odinga, ülkedeki siyasi ve dini liderler başta olmak üzere toplumun önemli kesimleriyle bir araya gelerek bir toplantı düzenleyeceklerini aktardı.

Muhalefetin boykotuna rağmen gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, oyların yüzde 98,26'sını alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Seçimden çekilmesine rağmen adı oy pusulasında yer alan muhalefetin ortak adayı Raila Odinga ise 73 bin 228 (yüzde 0,96) oy almıştı.

Seçim komisyonunun istifa etmesini isteyen muhalifler, komisyonun yenilenmemesi üzerine oy kullanmayarak seçimi boykot etmişti.

Kenya'da muhalefet lideri Odinga, 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrası, bilgisayar korsanlarının seçim sonuçlarına müdahale ederek Kenyatta lehine manipüle ettiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Muhalefetin itirazını kabul eden Yüksek Mahkeme, bazı "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.

Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçiminin 26 Ekim'de yapılmasına karar vermişti.

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