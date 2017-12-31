Kenya’da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü
Kenya’da otobüsle kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 30 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Kenya’da yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti.
Polis, kaza sırasında yolcu otobüsünün Busia kentinden başkent Nairobi’ye, kamyonun ise Eldoret kasabasından ülkenin kuzeybatısına gittiğini dile getirdi.
Kenyalı yetkililer, şu ana kadar otobüsten 28 kişinin, kamyondan ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.