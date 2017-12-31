Kenya’da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü

Kenya’da yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti.

Polis, kaza sırasında yolcu otobüsünün Busia kentinden başkent Nairobi’ye, kamyonun ise Eldoret kasabasından ülkenin kuzeybatısına gittiğini dile getirdi.

Kenyalı yetkililer, şu ana kadar otobüsten 28 kişinin, kamyondan ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.