Kenya'da polise saldırı: 5 ölü
Kenya'nın Somali sınırındaki Liboi kasabasında yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 5 Kenyalı polis hayatını kaybetti.
Kenya’nın Somali sınırında bulunan Liboi kasabasında yol kenarına döşenen mayın polislerin geçişi sırasında patladı. Olayda 5 Kenya polisi hayatını kaybetti. Garissa Komiseri Joshua Chepchieng, Somali’yle sınır noktası olan Liboi kasabasından geçen bir devriye aracının kara mayınının üstünden geçmesiyle patladığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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