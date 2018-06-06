Kenya'da polise saldırı: 5 ölü

Kenya’nın Somali sınırında bulunan Liboi kasabasında yol kenarına döşenen mayın polislerin geçişi sırasında patladı. Olayda 5 Kenya polisi hayatını kaybetti. Garissa Komiseri Joshua Chepchieng, Somali’yle sınır noktası olan Liboi kasabasından geçen bir devriye aracının kara mayınının üstünden geçmesiyle patladığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.