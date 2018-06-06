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Kenya'da polise saldırı: 5 ölü

Kenya'nın Somali sınırı yakınlarındaki Liboi kasabasında yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 5 polis memurunun hayatını kaybettiği 3 polisin de yaralandığı bildirildi.

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Garissa eyaletindeki Dadaab kasabası Emniyet Müdürü Harun Kamau gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devriye gezen bir polis aracının geçişi sırasında yol kenarına önceden döşeden mayının infilak ettiğini söyledi.

Kamau, güvenlik güçlerini hedef alan patlamada polis memurlarından 5'inin yaşamını yitirdiğini, yaralı 3'ünün ise başkent Nairobi'ye sevk edildiklerini kaydetti.

Emniyet yetkilisi, saldırının arkasında Eş-Şebab terör örgütünün olduğundan şüphelendiklerini belirterek, bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

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