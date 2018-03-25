Kenya'da sığır hırsızları 10 çobanı öldürdü

Bir polis yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samburu eyaletinin kuzeyindeki Luporia bölgesinde, hayvan otlatan çobanların saldırıya uğradığını söyledi.

Polis yetkilisi, farklı kabilelerden çok sayıda sığır hırsızı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 çobanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırının polis karakoluna 40 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini aktaran yetkili, olayda çalınan hayvan olmadığını ifade etti.

Öte yandan, saldırıda yakınları öldürülen aileler, polisin geç müdahalesinden şikayet ederken, olay sonrası bölgede kabileler arasında yeni bir silahlı çatışmanın yaşanmasından endişe ediliyor.

Kenya'nın kuzeyindeki Samburu eyaletini de içine alan Güney Rift bölgesinde yaşayan Samburu, Pokot ve Turkana toplulukları arasında arazi mülkiyeti ile otlak ve mera paylaşımı yüzünden sık sık çatışmalar yaşanıyor.