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Kenya'da üniversiteye silahlarla saldırdılar: Çok sayıda yaralı var

Kenya'daki Mombasa Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.

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Kenya'daki Mombasa Teknik Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. 
 
Reuters haber ajansına ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, o ve diğer öğrencilerin silahlı kişiler ateş açtığında otobüsten kaçtıklarını polis olay yerine geldiğinde kanlar içinde kalan öğrencilerin binaya taşındığını gördüğünü söyledi. 
 
Polis henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (milliyet)

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