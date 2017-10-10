Kenya'da üniversiteye silahlarla saldırdılar: Çok sayıda yaralı var
Kenya'daki Mombasa Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kenya'daki Mombasa Teknik Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.
Reuters haber ajansına ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, o ve diğer öğrencilerin silahlı kişiler ateş açtığında otobüsten kaçtıklarını polis olay yerine geldiğinde kanlar içinde kalan öğrencilerin binaya taşındığını gördüğünü söyledi.
Polis henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (milliyet)
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