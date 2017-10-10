Kenya'da üniversiteye silahlarla saldırdılar: Çok sayıda yaralı var

Kenya'daki Mombasa Teknik Üniversitesinde silahlı adamlar öğrencilere ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaralandı.

Reuters haber ajansına ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, o ve diğer öğrencilerin silahlı kişiler ateş açtığında otobüsten kaçtıklarını polis olay yerine geldiğinde kanlar içinde kalan öğrencilerin binaya taşındığını gördüğünü söyledi.

Polis henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (milliyet)