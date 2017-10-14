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Kenya'da yatılı okula silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın Turkana eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce bir yatılı okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6'sı öğrenci, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ulusal basındaki habere göre, Turkana Eyaleti Polis Müdürü Seif Matata, ülkenin Güney Sudan sınırına yakın Lokichogio kasabasındaki Lokichogio Yatılı Lisesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini, 6'sı öğrenci biri güvenlik görevlisi 7 kişinin öldüğünü söyledi.

Matata, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda öğrencinin de yaralandığını belirtti.

Polis Müdürü Matata, saldırının arkasında, bir süre önce disiplin cezası alan Güney Sudan uyruklu bir öğrencinin olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu dile getirdi.

Görgü tanıkları ise söz konusu Güney Sudanlı öğrencinin disipilin cezası aldığı için okuldan ayrıldığını, bir süre önce okula geri geldiğini ve öğretmenlerle öğrencileri "okulu yakmakla" tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir ay önce meydana gelen başka bir olayda da "Moi Girls School" adlı yatılı lisede bir kız öğrencinin başlattığı yangında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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