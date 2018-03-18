Kenya'daki Türk vatandaşları Çanakkale'yi unutmadı

Başkent Nairobi'deki Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen törene, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Askeri Ataşe Albay Mehmet Teker, büyükelçilik çalışanları, askeri ve din ateşeliği yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçisi Miroğlu, törenin Çanakkale şehitleri başta olmak üzere 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitlik mertebesine ulaşanlara ithafen gerçekleştirildiğini belirtti.

Miroğlu,1970'li yılların başında yurt dışında görev yaparken şehit edilen Türk diplomatları da rahmetle andıklarını ifade etti.

Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ateşesi Deniz Albay Mehmet Teker de Çanakkale'den terörle mücadeleye, Fırat Kalkanı ve Afrin'de halen icra edilmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar can veren şehitlerin Türk milletince asla unutulmayacağını kaydetti.