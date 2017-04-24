Kerkük de IKBY'nin 'bağımsızlık referandumuna' katılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumunun" Kerkük'ü de kapsaması için Kürt siyasi partiler Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kerkük parti merkezinde bir araya geldi. KDP ile siyasi çatışma içerisinde olan ve IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi, söz konusu toplantıyı boykot ederek katılmadı.

"Bu mesele tüm Kürtleri ilgilendiren bir konudur"

KDP Kerkük Sorumlusu Selah Delo, Kürt siyasi partilerin toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, kentin IKBY'nin bağımsızlığı için yapılacak referanduma katılıp katılmayacağını görüştüklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Son günlerde referandum meselesine özellikle medya üzerinden çok konuşulur hale gelip ilgi gösterilmeye başlandı. Birçok defa Kürdistan Bölgesi'ne (IKBY) düzenlenecek referandumun Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri kapsayıp kapsamayacağı soruldu. Evet, referandum Kerkük'ü de kapsıyor. Referandum tartışmalı bölgelerde de yapılacaktır. Bu mesele tüm Kürtleri ilgilendiren bir konudur."

Kerkük'ün çok etnik bir yapıya sahip olduğunun farkında olduklarının altını çizen Delo, "Kürtlerin dışında, Türkmen, Arap ve Hristiyanlar da bu kentte yaşıyor. Bu özelliğinden dolayı birlikte yaşam kenti olarak da tanımlanıyor. Kürtler olarak diğer etnik grupları ihmal etme gibi bir niyetimiz yok." dedi