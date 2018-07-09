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Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışında Türkiye, Lübnan ve İran ile iç hatlarda Bağdat ve diğer kentlere seferlerin başlayacağını söyledi.

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Irak'ta Kerkük Havalimanı'nın yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'dan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışından Türkiye, Lübnan ve İran ile yurt içinden Bağdat ve diğer kentlere seferler başlatacaklarını aktardı.

Kerkük Valisi Rakan Cuburi de havalimanının uçuşlara açılmasının kent halkına hizmet edeceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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