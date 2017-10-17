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Kerkük İl Meclisi üyesi Mehdi: Türkmenler Kerkük'te ortak yönetim istiyor

Kerkük İl Meclisi üyesi Mehdi, kentte tek bir tarafın hakim olmasının istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, Türkmenlerin 'ortak yönetim' istediğini söyledi.

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Kerkük İl Meclisi üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te tek bir tarafın hakim olması istenmeyen olaylar doğurdu.'' diyerek, Kerkük operasyonunun başarılı olmasıyla birlikte Kerkük'te tek taraflı yönetim şeklinin sona erdiğini belirtti.

Türkmen üye Mehdi, ''Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük'e gelmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Artık tek taraflı bir yönetim tarzı bitmiştir.'' dedi.

Mehdi, Türkmenlerin on yıllardır Kerkük'te ortak yönetim istediğine dikkat çekerek, ''Kerkük'te başlatılan yeni dönemle birlikte tüm etnik ve mezhepsel grupları kapsayan ortak yönetim kurulmalı.'' görüşünü dile getirdi.

Kerkük'ün dışından gelenlerin kenti yönetmesini istemediklerini belirten Mehdi, ''Kerkük'ü ancak Kerküklüler yönetecektir.'' diye konuştu.

 

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