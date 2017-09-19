Kerkük karıştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, 'Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı' dedi. Son dakika haberlere göre Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı" dedi. Salihi, "Kerkük'te durum kritik" ifadesini kullandı.
AA Kerkük muhabirine bilgi veren Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, "Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Beyatlı, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemlerle Kerkük'te fitne çıkarılmak isteniyor." değerlendirmesini yaptı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyan Kemal ise "Akşam saatlerinden itibaren tırmanan gerginliği önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi" diye konuştu. Kemal, yasağın ne zamana kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Gerginliğin sürdüğü kentin bazı bölgelerinden silah ve saldırı seslerinin duyulduğu ifade ediliyor.
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