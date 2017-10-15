Kerkük Polis Müdürü'ne kritik talimat
IKBY'nin yasadışı referandumun ardından gerilime sahne olan Kerkük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Provokasyon girişimlerinin ardından Irak İçişleri Bakanı Araci, Kerkük Polis Müdürü'ne 'güvenliği sağla' talimatı verdi.
- AA
Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin Kerkük Polis Müdürü'nden halkın yanında olmasını istediği bildirildi.
Irak İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bakan Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olmasını istedi ve ona herkesin güvenliğini sağlaması talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.
Araci'nin Kerkük'te halka karşı hiçbir güvenlik riski olmadığını ve hedef alınmayacaklarını da aktararak "Hükümet herkesten sorumludur" dediği kaydedildi.
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