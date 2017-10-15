Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük Polis Müdürü'ne kritik talimat

IKBY'nin yasadışı referandumun ardından gerilime sahne olan Kerkük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Provokasyon girişimlerinin ardından Irak İçişleri Bakanı Araci, Kerkük Polis Müdürü'ne 'güvenliği sağla' talimatı verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin Kerkük Polis Müdürü'nden halkın yanında olmasını istediği bildirildi.
 
Irak İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bakan Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olmasını istedi ve ona herkesin güvenliğini sağlaması talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.
 
Araci'nin Kerkük'te halka karşı hiçbir güvenlik riski olmadığını ve hedef alınmayacaklarını da aktararak "Hükümet herkesten sorumludur" dediği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adalet Bakanı Gül: Hakimler ve savcılar da artık yerli silah kullanacak

Adalet Bakanı Gül: Hakimler ve savcılar da artık yerli silah kullanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA