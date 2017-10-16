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Kerkük, Vali Yardımcısı tarafından yönetiliyor

Irak'ın Kerkük kentinin Vali Yardımcısı Rakan Cuburi tarafından yönetildiği bildirildi.

  • AA
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AA muhabirine konuşan Türkmen milletvekili Casım Muhammed Cafer, "Ordu ve polis güçleri, Kerkük kent merkezine girmedi. Dün ve bugün yaşananlar, Kerkük-Bağdat yolu üzerinde, petrol ve doğal gaz şirketleriyle askeri üs gibi stratejik yerlerde kontrolün sağlanmasıdır." dedi.

"Valilik, halen geçici olarak Vali Yardımcısı Rakan Cuburi tarafından yönetiliyor." diyen Caferi, Başbakan Haydar el-İbadi'ye "Kerkük'e yeni bir vali seçip meclise göndermesi" çağrısında bulundu.

Vali Yardımcısı Cuburi'nin Kerküklü Sünni Arap asıllı olduğu biliniyor.

Irak meclisi, 14 Eylül Perşembe günü Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i oy çokluğuyla görevinden azletmişti.

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