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Kerkük valisinin azli istendi

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması kararını imzalayarak, oylama için parlamentoya gönderdi.

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Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması kararını imzalayarak, oylama için parlamentoya gönderdi.
 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı referandum öncesi Kerkük Valisinin 200 PKK'lı teröristi kente soktuğunu açıklamıştı. Salihi, Türkmenlerin referanduma karşı olduğunu söyleyerek, Kerkük valisine tepki göstermişti. (YeniŞafak)

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