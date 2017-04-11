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Kerkük'te bayrak krizi sona erdi iddiası

KYB kaynakları Kürt bayraklarının Kerkük'te indirildiğini ve krizin sona erdiğini iddia etti.

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KYB kaynakları Kürt bayraklarının Kerkük'te indirildiğini ve krizin sona erdiğini iddia etti.
 
KERKÜK İL MECLİSİ YALANLADI İDDİASI
 
Öte yandan Rudaw haber ajansı Kerkük İl Meclisinin, kentteki Kürt bayraklarının indirildiği haberlerinin yalan olduğunu belirttiğini iddia etti.
 

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